Indikatoren

XprofuterOverlay - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
897
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Unbekannt

Jeder weiß, dass es unmöglich ist, die Zukunft, vor allem am Forex-Markt, vorherzusagen. Aber das hindert einige Entwickler nicht daran, es trotzdem zu versuchen... XprofuterOverlay zeigt die Linie einer möglichen Kursbewegung.

XprofuterOverlay

XprofuterOverlay

 

XprofuterDD XprofuterDD

XprofuterDD präsentiert einen Versuch, das künftige Preis-Verhalten vorherzusagen.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Der modifizierte CCIT3_Simple-Indikator.

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Adaptive Markt Level zeigt die aktuelle Referenz der Marktpreise. Der Level wird nur im Falle einer Preisbewegung gemäß des Trends verlagert.

Fast ZigZag Fast ZigZag

Die einfachste und schnellste ZigZag.