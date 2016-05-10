Wirklicher Autor:

Unbekannt

Jeder weiß, dass es unmöglich ist, die Zukunft, vor allem am Forex-Markt, vorherzusagen. Aber das hindert einige Entwickler nicht daran, es trotzdem zu versuchen... XprofuterOverlay zeigt die Linie einer möglichen Kursbewegung.

