Fast ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5

Yury Kulikov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1819
Rating:
(39)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fastzz.mq5 (3.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Die einfachste und schnellste ZigZag. Er ist ein genaues Abbild des IdealZZ und doch ist er um vieles schneller und effizienter als letzterer.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1027

AML Adaptive Market Level AML Adaptive Market Level

Adaptive Markt Level zeigt die aktuelle Referenz der Marktpreise. Der Level wird nur im Falle einer Preisbewegung gemäß des Trends verlagert.

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay zeigt die Linie der künftigen Kursbewegung.

CandleTrend CandleTrend

Die CandleTrend Indikator zeigt die Richtungen von Preisbewegungen aus sechs verschiedenen Zeitrahmen.

PercentInfo PercentInfo

PercentInfo gibt Auskunft über das Auf und Ab der Preise, ausgedrückt in Prozentsätzen und in Points der drei größten Zeitrahmen des Chartsymbols. Ein einfacher und guter Informationsassistent.