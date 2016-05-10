Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Fast ZigZag - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1819
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die einfachste und schnellste ZigZag. Er ist ein genaues Abbild des IdealZZ und doch ist er um vieles schneller und effizienter als letzterer.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1027
