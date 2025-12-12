Analyse Live-Konto. Fragwürdige Subsysteme in der "GoldBaron" -Strategie





Das Subsystem „S5“ erscheint merkwürdig. Der Gewinnmitnahmebetrag ist zehnmal höher als der Stop-Loss. Aufgrund des sehr niedrigen Stop-Loss ist die Anzahl der erfolgreichen Trades vernachlässigbar gering.



Die Gewinnmitnahme ist nur bei einer starken, explosiven und fehlerfreien Kursbewegung möglich. Ein sensibler Trailing-Stop hilft dabei etwas. Ich denke, der Trade im Screenshot wird zwangsläufig ausgestoppt.



Ich möchte keine zusätzlichen Spreads zahlen und die Varianz durch nutzlose Systeme erhöhen. In Kombination mit anderen Systemen bietet „S5“ jedoch eine gute Absicherung für das gesamte Cluster.