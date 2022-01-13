Doğrusal Alım Satım Sistemlerinizi Güçlendirin
Giriş
Bugünün makalesi, orta düzeyde MQL5 programcılarının, üstünü alma tekniğinin kolayca uygulanması ile doğrusal alım satım sistemlerinden nasıl daha fazla kâr elde edebileceğini gösterir. Üst alma genel terimi, burada piyasaya girilen pozisyonların boyutunu ve sayısını kişinin aldığı riske göre düzenleyen para yönetim modellerini belirtmek için kullanılmaktadır. Bunun nedeni, elde edilen öz varlık eğrisi büyümesinin geometrik veya üstel olması ve bir parabol şeklini almasıdır. "Doğrusal" terimi de, mevcut bağlamda matematik ve programlamanın orta noktasında kullanılmaktadır. Özellikle, Ralph Vince tarafından geliştirilen Sabit Kesirli pozisyon boyutlandırmasının pratik bir MQL5 varyantını uygulayacağız.
Şekil 1. Matematik parabolü
Şimdi Para Yönetimi Modellerinin kısa bir özetini yapalım ve Ralph Vince'in Sabit Kesirli pozisyon boyutlandırmasının bir varyantını nasıl uygulayabileceğimizi görelim. Hazır mısınız? Alım satım stratejilerinizden çok daha fazlasını elde etme fırsatını kaçırmayın!
1. Para Yönetimi Modelleri nelerdir?Para Yönetimi Modelleri, özetle, pozisyon boyutlandırmanıza, zarar durdurmaları kullanımınıza ve marj hesaplamalarınıza ve alım satım maliyetlerinize dair kararlar aldığınız kavramsal çerçevelerdir. Çok fazla Para Yönetimi Modeli vardır. Bu klasik çerçevelere dair bilginizi derinleştirmek isterseniz Sabit Lot, Sabit Kesitli, Sabit Oran, Kelly Yüzdesi veya Etkili Maliyet kelimeleri ile Google araması yapabilirsiniz. Söylediğim gibi bu makale yalnızca Sabit Kesirli modelinin bir varyantını içermektedir.
1.2. Sabit Kesirli Model
Bu para yönetimi modelinin arkasındaki fikir, işlemlerin, bunlarla ilgili tahmini riske göre boyutlandırılmasıdır. Risk, her bir alım satımda ağın aynı kesrine karşılık gelir.
Sabit kesitli pozisyon boyutlandırmasındaki işlem sayısına yönelik denklem aşağıdaki gibidir:
N = f * Öz Varlık / Alım Satım Riski
N sözleşme sayısıdır, f sabit kesirdir (0 ile 1 arasında bir sayı), Öz sermaye hesap öz sermayesinin mevcut değeridir ve Alım Satım Riski, sözleşme sayısının hesaplandığı sözleşme başına alım satım riskidir. Bu model hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Michael R. Bryant tarafından yazılan Sabit Kesirli Pozisyon Boyutlandırma makalesini okuyun.
Sabit Kesirli modelin ilginç bir özelliği, işlemlerin boyutu hesabın net bakiyesine orantılı şekilde tutulduğundan tüm sermayenizi kaybetmeniz teorik olarak imkansızdır. İflas riski sıfırdır. Diğer yandan, risk sermaye yüzdeleri daha düşük olduğundan, kazanan veya kaybeden işlemler serisinin kâr eğrisi üzerinde büyük bir etkisi olmaz.
2. Alım Satım Sisteminize Sabit Kesirli Modeli Ekleme
2.1. Doğrusal Alım Satım Sisteminizi Alın
Elbette, ilk olarak düşük riskli üstel gücü deneyimlemek için bir doğrusal alım satım sistemine ihtiyacınız var. Bu sistem, deyim yerindeyse güç tabanı görevi görür. Bir doğrusal sistem ile, belirli bir zaman periyodu boyunca kazandığı kanıtlanan ve öz varlık eğrisi düz bir çizgi şeklinde görünen bir alım satım sisteminden bahsediyorum. Örneğin, HawaiianTsunamiSurfer Code Base içinde bulunan bir doğrusal alım satım sistemidir. Bunun öz varlık eğrisi Ocak 2012 ila Mart 2012 arasında düz bir çizgi şeklinde görünmektedir.
Şekil 2. Ocak 2012 ila Mart 2012 HawaiianTsunamiSurfer öz varlık eğrisi
Bu makalenin amacı, sıfırdan bir doğrusal alım satım sistemi oluşturmak değil, sistemlerinizden daha fazla faydalanabilmeniz için size gerekli araçları sağlamaktır. Şu andan itibaren, nesne yönelimli paradigma kapsamında buna benzer bir alım satım sistemini halihazırda geliştirdiğinizi varsayacağım. Bu durumda aşağıda açıkladığım OO parçasını eklemelisiniz.
2.2. CEvolution, Sisteminizi Güçlendirmeniz İçin Core MQL5 Sınıfı
EA'mızı kodlamak için bir kez daha nesne yönelimli yaklaşımı benimseyeceğiz. Bu OO şekli ile çalışmak üzere teknik temel oluşturmak üzere ilk olarak Bir Diğer MQL5 OOP sınıfı ve Bir Otomatik Haber Yatırımcısı Oluşturma makalelerini okumanızı tavsiye ederim. Bunu zaten yaptıysanız, bu makalelerde tartışılan tasarımların CEvolution olarak adlandırılan çok önemli bir öğe olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu, robotun belirli bir andaki durumu, gerçekleştirilen işlemlerin geçmişi vb. gibi geçici bilgileri takip etmemize olanak sağlar.
Şimdi ise, paramızı yönetmemiz için gereken mantığı CEvolution içine kodlayacağız. Riske edilen sabit kesit öz varlık ile orantılı olduğundan, burada bunun sabit değil değişken olduğunda hemfikiriz, bu mantık öğeleri CEvolution içine kodlanmalıdır. Veya basitçe ifade etmek gerekirse, öz varlık eğrisinin eğimi zamanla evrilirken, tüm öğelerin uygulanmasının gerektiği CEvolution içinde bulunur. Bu, nesne yönelimli tasarımının soyut fikridir. Aşağıdaki OO sınıfının nesne yönelimli stilde alım satım sisteminiz ile entegre edilmesi size alıştırma olarak bırakılmıştır
Sınıf CEvolution.mqh:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CEvolution.mqh | //| Copyright © 2013, Jordi Bassagañas | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Mine\Enums.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| CEvolution Class | //+------------------------------------------------------------------+ class CEvolution { protected: ENUM_STATUS_EA m_status; // The current EA's status ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL m_expEquityLevel; // The current exponential equity level double m_originalEquity; // The original equity value double m_lotSize; // The current lot size public: //--- Constructor and destructor methods CEvolution(ENUM_STATUS_EA status,ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level); ~CEvolution(void); //--- Getter methods ENUM_STATUS_EA GetStatus(void); ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL GetExpEquityLevel(void); double GetOriginalEquity(void); double GetLotSize(void); //--- Setter methods void SetStatus(ENUM_STATUS_EA status); void SetExpEquityLevel(ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level); void SetOriginalEquity(double equity); void SetLotSize(double size); //--- CEvolution specific methods double CalcEquityGrowth(double currentEquity); void RefreshExpEquityLevel(double currentEquity); void RefreshLotSize(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CEvolution::CEvolution(ENUM_STATUS_EA status,ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level) { m_status=status; m_expEquityLevel=exp_equity_level; RefreshLotSize(); m_originalEquity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CEvolution::~CEvolution(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetStatus | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_STATUS_EA CEvolution::GetStatus(void) { return m_status; } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetExpEquityLevel | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL CEvolution::GetExpEquityLevel(void) { return m_expEquityLevel; } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetEquity | //+------------------------------------------------------------------+ double CEvolution::GetOriginalEquity(void) { return m_originalEquity; } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetLotSize | //+------------------------------------------------------------------+ double CEvolution::GetLotSize(void) { return m_lotSize; } //+------------------------------------------------------------------+ //| SetStatus | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvolution::SetStatus(ENUM_STATUS_EA status) { m_status=status; } //+------------------------------------------------------------------+ //| SetExpEquityLevel | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvolution::SetExpEquityLevel(ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level) { m_expEquityLevel=exp_equity_level; } //+------------------------------------------------------------------+ //| SetEquity | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvolution::SetOriginalEquity(double equity) { m_originalEquity=equity; } //+------------------------------------------------------------------+ //| SetLotSize | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvolution::SetLotSize(double lot_size) { m_lotSize=lot_size; } //+------------------------------------------------------------------+ //| CalcEquityGrowth | //+------------------------------------------------------------------+ double CEvolution::CalcEquityGrowth(double currentEquity) { return NormalizeDouble(currentEquity * 100 / m_originalEquity - 100,2); } //+------------------------------------------------------------------+ //| RefreshExpEquityLevel | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvolution::RefreshExpEquityLevel(double currentEquity) { double growth = CalcEquityGrowth(currentEquity); //--- is the current equity less than 10% of the original amount? if(growth <= 10) { SetExpEquityLevel(LEVEL_ONE); } //--- is the current equity more than 10% of the original amount and less than 20%? else if(growth > 10 && growth <= 20) { SetExpEquityLevel(LEVEL_TWO); } //--- is the current equity more than 20% of the original amount and less than 30%? else if(growth > 20 && growth <= 30) { SetExpEquityLevel(LEVEL_THREE); } //--- is the current equity more than 30% of the original amount and less than 40%? else if(growth > 30 && growth <= 40) { SetExpEquityLevel(LEVEL_FOUR); } //--- is the current equity more than 40% of the original amount and less than 50%? else if(growth > 40 && growth <= 50) { SetExpEquityLevel(LEVEL_FIVE); } //--- is the current equity more than 50% of the original amount and less than 60%? else if(growth > 50 && growth <= 60) { SetExpEquityLevel(LEVEL_SEVEN); } //--- is the current equity more than 60% of the original amount and less than 70%? else if(growth > 60 && growth <= 70) { SetExpEquityLevel(LEVEL_EIGHT); } //--- is the current equity more than 70% of the original amount and less than 80%? else if(growth > 70 && growth <= 80) { SetExpEquityLevel(LEVEL_NINE); } //--- is the current equity more than 90% of the original amount? else if(growth > 90) { SetExpEquityLevel(LEVEL_TEN); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| RefreshLotSize | //+------------------------------------------------------------------+ void CEvolution::RefreshLotSize() { switch(m_expEquityLevel) { case LEVEL_ONE: SetLotSize(0.01); break; case LEVEL_TWO: SetLotSize(0.02); break; case LEVEL_THREE: SetLotSize(0.03); break; case LEVEL_FOUR: SetLotSize(0.04); break; case LEVEL_FIVE: SetLotSize(0.05); break; case LEVEL_SIX: SetLotSize(0.06); break; case LEVEL_SEVEN: SetLotSize(0.07); break; case LEVEL_EIGHT: SetLotSize(0.08); break; case LEVEL_NINE: SetLotSize(0.09); break; case LEVEL_TEN: SetLotSize(0.1); break; } } //+------------------------------------------------------------------+
Şimdi bu sınıfın bazı önemli kısımlarına dair yorumlarda bulunalım.
Uzman Danışman oluşturulduğunda, orijinal öz varlık eğrisinin değeri m_originalEquity içinde saklanır:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CEvolution::CEvolution(ENUM_STATUS_EA status,ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL exp_equity_level) { m_status=status; m_expEquityLevel=exp_equity_level; RefreshLotSize(); m_originalEquity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); }
CEvolution::CalcEquityGrowth yöntemi, her zaman bunun orijinal değerine göre, öz varlık eğrisinin büyümesinin hesaplanmasına yöneliktir:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CalcEquityGrowth | //+------------------------------------------------------------------+ double CEvolution::CalcEquityGrowth(double currentEquity) { return NormalizeDouble(currentEquity * 100 / m_originalEquity - 100,2); }
Son olarak, CEvolution::RefreshExpEquityLevel, her tikte öz varlık değerinin yenilenmesine yöneliktir (bunun nasıl mutlak surette öz varlık büyümesine bağlı olduğunu gözleyin) ve CEvolution::RefreshLotSize, her tikte lot boyutunun yenilenmesine yöneliktir. Bunun nedeni, bu bilgileri EA'nızın OnTick yönteminde bu şekilde yenilemenizin gerekmesidir:
GetEvolution().RefreshExpEquityLevel(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); GetEvolution().RefreshLotSize();
BU arada bu çözüm, aşağıdaki özel MQL5 numaralandırmasının kullanımını gerektirmektedir:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Exponential equity curve level enumeration | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_EXP_EQUITY_CURVE_LEVEL { LEVEL_ONE, LEVEL_TWO, LEVEL_THREE, LEVEL_FOUR, LEVEL_FIVE, LEVEL_SIX, LEVEL_SEVEN, LEVEL_EIGHT, LEVEL_NINE, LEVEL_TEN };Bu uygulamanın, aslında bazı özellikleri tanıttığı için Sabit Kesirli Modelin bir varyantı olduğunu söyleriz. Örneğin öz varlık eğrisi, on seviyesine ulaşıncaya kadar üstel olarak büyüyecektir ve ardından sistem doğrusal olacaktır. Ancak, CEvolution, pozisyonların boyutunu öz varlık eğrisi ile orantılı olarak sürekli olarak arttırma temel fikrini sürdürür.
2.3. Sabit Kesirli Model Kararı Alma
Yukarıdakilerin tamamı göz önüne alındığında, robotunuzun mevcut durumuna göre para yönetimi kararlarınızı zaten alabilirsiniz.
EA'nızın OnTick yönteminin bir bölümünde:
switch(GetEvolution().GetStatus()) { case BUY: tp = ask + m_takeProfit * _Point; sl = bid - m_stopLoss * _Point; GetTrade().PositionOpen(GetBrain().GetSymbol(),ORDER_TYPE_BUY,m_evolution.GetLotSize(),ask,sl,tp); break; case SELL: sl = ask + m_takeProfit * _Point; tp = bid - m_stopLoss * _Point; GetTrade().PositionOpen(GetBrain().GetSymbol(),ORDER_TYPE_SELL,m_evolution.GetLotSize(),bid,sl,tp); break; case DO_NOTHING: // Nothing... break; }
Yeni üstel sistemimi ExponentialHawaiian olarak yeniden adlandırdım.
3. Üstel sisteminizi geriye dönük test etme
Yukarıda açıklanan OO mantığını sisteminize ekledikten sonra testlerinizi çalıştırmayı unutmayın! Şimdi ben HawaiianTsunamiSurfer'ın Sabit Kesitli varyantı olan ExponentialHawaiian'ı geriye dönük test edeceğim:
Şekil 3. Ocak 2012 ila Mart 2012 ExponentialHawaiian öz varlık eğrisi
Yukarıdaki eğri, alttaki sistem doğrusal kalırken üstel kalmaktadır. Bu durum artık doğru olmadığında sistem teorik bir iflas riskinden dolayı kararsız hale gelmektedir.
Sonuç
Bugün, üst alma gücüne yükselterek doğrusal alım satım sistemlerimizden nasıl daha fazla kâr elde edeceğimizi ve Sabit Lot para yönetimi modelini uygulayanları öğrendik.
Bazı klasik para yönetimi modellerini (Sabit Lot, Sabit Kesitli, Sabit Oran, Kelly Yüzdesi, Etkili Maliyet) açıklayarak başladık ve işlemlerin boyutunun hesabın net bakiye orantılı tutulduğu basit bir model olarak Sabit Kesitli Modele odaklanmaya karar verdik. Son olarak, bir periyot boyunca doğrusal sonuçlar gösteren bir alım satım sistemini aldık, MQL5'e Sabit Kesitli Modelin bir varyantını uyguladık ve MetaTrader Strateji Test Cihazı tarafından sunulan sonuçları gördük.
Uzman Danışmanlarımızı kodlamak için bir kez daha nesne yönelimli yaklaşımı benimsedik. Bu OO şekli ile çalışmak üzere teknik temel oluşturmak üzere ilk olarak Bir Diğer MQL5 OOP sınıfı ve Bir Otomatik Haber Yatırımcısı Oluşturma makalelerini okumanızı şiddetle tavsiye ederim.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/en/articles/734
Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.
Bu makale sitenin bir kullanıcısı tarafından yazılmıştır ve kendi kişisel görüşlerini yansıtmaktadır. MetaQuotes Ltd, sunulan bilgilerin doğruluğundan veya açıklanan çözümlerin, stratejilerin veya tavsiyelerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu değildir.
Tamam, iyi bir okuyucusunuz, o halde bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim ! Düşünmenizi istiyorum.
Ticaretin matematik gibi olduğunu düşünüyorsunuz, ancak makalem, şu anda yaptığınız gibi eleştirel fakültelerinizi çalıştırmanız için bir kapı açıyor. IMHO, ticaret sizin için bunu gerektirir. Herhangi bir sistemini iktidara yükseltmeniz ve sizi milyoner yapmanızaslında saçma ! Bu durumda hepimiz zengin olurduk .
Burada komik olan şey, temel teorinin doğru kalmasıdır. İşte bu yüzden diyorum ki:"Yukarıda açıklanan OO mantığını sisteminize ekledikten sonra, testlerinizi çalıştırmayı unutmayın! Şimdi HawaiianTsunamiSurfer'ın Sabit Kesirli varyantı olan ExponentialHawaiian'ı geri test ediyorum ".
Yukarıdaki bu cümle doğrudur. Yani açık konuşmak gerekirse, belki de yanlışbir mantıksal çıkarımyaptığınızı söylememe izin verin. Okuyucunun herhangi bir doğrusal ticaret sistemini güce yükselterek milyoner olacağını düşünmesini istemiyorum. CEvolution'ı sisteminizle birlikte almanızı ve kendi sonuçlarınızı gözlemlemenizi öneririm. Bence ticaret budur!
Komik olan şu ki, Vince'i değil de Edward Thorp'u çalışmış olsaydınız, sabit bir kesrin tüm stratejiler için uygun olmayabileceğini bilirdiniz, çünkü belirli koşullar altında, daha iyi sonuçlar almadan önce çok sayıda işleme ihtiyacınız vardır.
Bkz: Edward O. Thorp. Blackjack, Spor, Bahis ve Borsada Kelly Kriteri
Daha fazlasını buradan okuyun: 4. Uzun Dönem: Kelly Stratejisi Ne Zaman "Hakim" Olacak?
Herhangi bir strateji için sabit bir kesir uygulayamazsınız. Çünkü sermaye ve riski yönetmek için her zaman diğer stratejilerden daha iyi sonuçlar vermez.
E. Thorp iyi bir matematikçi, kumarbaz ve deneyimli bir tüccardır. Mesleğini hak ederek yapmıştır.
R. Vince - teorisyen, uygulayıcı değil. Kitaplarında başkalarının fikirlerini yanlış bir şekilde kopyalayarak ve bunlar için telif ücreti alarak kazanıyor.
Vince'in takipçileri genellikle uzun zamandır ticaret pratiğinde bilinen, ancak Vince'in kitaplarında hakkında hiçbir şey söylenmeyen hatalar yaparlar. Matematiksel yöntemleri kullanılamayacakları yerlerde uygulamaya çalışıyorlar.
Vince'in kitaplarını attım, çünkü çok fazla yanlışlık içeriyorlar ve pratik kullanımları çok az.
Bence bir yeniliğin avantajını 3 aylık bir testin sonuçlarını göstererek ortaya koymak iyi bir fikir değil. Eğer karşılaştıracak olsaydım, 10 yıllık bir dönem üzerinden karşılaştırırdım.
Bir fiyat grafiğini (hatta rastgele bir yürüyüşü) doğrusal olmayan bir fonksiyonla (üs, basit ve açık bir şekilde) ölçeklendirerek bir veya iki kez bir "kase" TS yapabilirsiniz. Bu tür bir ölçeklendirme nihayetinde pozisyon büyüklüğünü yönetmeye bağlıdır. Ancak tüm sorun piyasanın ayrık olmasıdır: minimum bir lotunuz vardır ve minimum bir fiyat hareketi (pip) vardır. Sonunda, bu ayrık bölümlerde, tüm doğrusal olmayanlar doğrusallığa dönüşür.
Komisyon ve spread'i hesaba katmadan konuşuyorum - uzun vadeli yatırımcılar için böyle soyut bir fiyat çizgisi)).