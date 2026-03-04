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Min Wei Huang

DKT007

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交易:
2 290
盈利交易:
816 (35.63%)
亏损交易:
1 474 (64.37%)
最好交易:
822.11 USD
最差交易:
-89.20 USD
毛利:
38 738.45 USD (30 170 696 pips)
毛利亏损:
-34 169.57 USD (30 956 722 pips)
最大连续赢利:
8 (664.40 USD)
最大连续盈利:
847.52 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
93.45%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.52
长期交易:
1 290 (56.33%)
短期交易:
1 000 (43.67%)
利润因子:
1.13
预期回报:
2.00 USD
平均利润:
47.47 USD
平均损失:
-23.18 USD
最大连续失误:
21 (-497.55 USD)
最大连续亏损:
-543.71 USD (16)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.27%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
447.52 USD
最大值:
1 810.72 USD (16.61%)
相对跌幅:
结余:
35.99% (1 807.65 USD)
净值:
2.64% (93.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 261
ETHUSD 216
GBPUSD 198
JP225 178
XAUUSD 178
GBPJPY 175
USDJPY 170
DE40 157
USDCNH 152
HK50 143
US30 118
USTEC 83
XAUJPY 77
US500 67
TSLA.NAS 49
CADJPY 25
AUDJPY 20
NVDA.NAS 8
EURUSD 5
XAUEUR 3
BABA.NYSE 3
COIN.NAS 2
RMS.PAR 1
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.4K
ETHUSD 1.3K
GBPUSD -455
JP225 -2
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -29
USDJPY 821
DE40 -363
USDCNH -244
HK50 749
US30 -542
USTEC -310
XAUJPY 280
US500 -152
TSLA.NAS 368
CADJPY 18
AUDJPY -17
NVDA.NAS 189
EURUSD 70
XAUEUR -28
BABA.NYSE -104
COIN.NAS 67
RMS.PAR -46
XAGUSD 52
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -38K
ETHUSD 173K
GBPUSD -2.5K
JP225 -879K
XAUUSD 101K
GBPJPY -2.2K
USDJPY 25K
DE40 -103K
USDCNH 4.4K
HK50 499K
US30 -405K
USTEC -175K
XAUJPY 35K
US500 -11K
TSLA.NAS -835
CADJPY 757
AUDJPY -1.9K
NVDA.NAS 19K
EURUSD 1.2K
XAUEUR -2.8K
BABA.NYSE -787
COIN.NAS 16K
RMS.PAR -38K
XAGUSD 893
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
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最好交易: +822.11 USD
最差交易: -89 USD
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最大连续失误: 16
最大连续盈利: +664.40 USD
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RoboForex-Pro
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Exness-MT5Real39
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Xellion-Live
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Exness-MT5Real3
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CapitalPointTrading-MT5-4
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.20 × 5
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
ICMarketsSC-MT5-6
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Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
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Top1Group-Live
5.30 × 10
VantageMarkets-Live 19
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TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
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BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
10.55 × 313
TickmillUK-Live
10.88 × 85
Weltrade-Real
11.34 × 137
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
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FusionMarkets-Live
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2026.06.17 09:11
No swaps are charged
2026.06.17 09:11
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2026.06.09 18:09
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2026.03.04 10:47
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.52% of days out of 1350 days of the signal's entire lifetime.
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交易
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DKT007
每月30 USD
133%
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USD
3.7K
USD
216
94%
2 290
35%
93%
1.13
2.00
USD
36%
1:500
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