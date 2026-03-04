- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 290
盈利交易:
816 (35.63%)
亏损交易:
1 474 (64.37%)
最好交易:
822.11 USD
最差交易:
-89.20 USD
毛利:
38 738.45 USD (30 170 696 pips)
毛利亏损:
-34 169.57 USD (30 956 722 pips)
最大连续赢利:
8 (664.40 USD)
最大连续盈利:
847.52 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
93.45%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.52
长期交易:
1 290 (56.33%)
短期交易:
1 000 (43.67%)
利润因子:
1.13
预期回报:
2.00 USD
平均利润:
47.47 USD
平均损失:
-23.18 USD
最大连续失误:
21 (-497.55 USD)
最大连续亏损:
-543.71 USD (16)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.27%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
447.52 USD
最大值:
1 810.72 USD (16.61%)
相对跌幅:
结余:
35.99% (1 807.65 USD)
净值:
2.64% (93.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|261
|ETHUSD
|216
|GBPUSD
|198
|JP225
|178
|XAUUSD
|178
|GBPJPY
|175
|USDJPY
|170
|DE40
|157
|USDCNH
|152
|HK50
|143
|US30
|118
|USTEC
|83
|XAUJPY
|77
|US500
|67
|TSLA.NAS
|49
|CADJPY
|25
|AUDJPY
|20
|NVDA.NAS
|8
|EURUSD
|5
|XAUEUR
|3
|BABA.NYSE
|3
|COIN.NAS
|2
|RMS.PAR
|1
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.4K
|ETHUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-455
|JP225
|-2
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-29
|USDJPY
|821
|DE40
|-363
|USDCNH
|-244
|HK50
|749
|US30
|-542
|USTEC
|-310
|XAUJPY
|280
|US500
|-152
|TSLA.NAS
|368
|CADJPY
|18
|AUDJPY
|-17
|NVDA.NAS
|189
|EURUSD
|70
|XAUEUR
|-28
|BABA.NYSE
|-104
|COIN.NAS
|67
|RMS.PAR
|-46
|XAGUSD
|52
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-38K
|ETHUSD
|173K
|GBPUSD
|-2.5K
|JP225
|-879K
|XAUUSD
|101K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|25K
|DE40
|-103K
|USDCNH
|4.4K
|HK50
|499K
|US30
|-405K
|USTEC
|-175K
|XAUJPY
|35K
|US500
|-11K
|TSLA.NAS
|-835
|CADJPY
|757
|AUDJPY
|-1.9K
|NVDA.NAS
|19K
|EURUSD
|1.2K
|XAUEUR
|-2.8K
|BABA.NYSE
|-787
|COIN.NAS
|16K
|RMS.PAR
|-38K
|XAGUSD
|893
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +822.11 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +664.40 USD
最大连续亏损: -497.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 3
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.20 × 5
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.27 × 201
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
Top1Group-Live
|5.30 × 10
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|10.55 × 313
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
Weltrade-Real
|11.34 × 137
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.33 × 249
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
133%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
216
94%
2 290
35%
93%
1.13
2.00
USD
USD
36%
1:500