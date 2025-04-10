- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 465
盈利交易:
1 459 (59.18%)
亏损交易:
1 006 (40.81%)
最好交易:
1 578.65 USD
最差交易:
-1 626.27 USD
毛利:
257 634.46 USD (251 454 pips)
毛利亏损:
-172 825.10 USD (163 280 pips)
最大连续赢利:
18 (701.76 USD)
最大连续盈利:
8 419.46 USD (13)
夏普比率:
0.17
交易活动:
47.33%
最大入金加载:
13.14%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
10.74
长期交易:
1 197 (48.56%)
短期交易:
1 268 (51.44%)
利润因子:
1.49
预期回报:
34.41 USD
平均利润:
176.58 USD
平均损失:
-171.79 USD
最大连续失误:
9 (-6 643.06 USD)
最大连续亏损:
-6 643.06 USD (9)
每月增长:
40.29%
年度预测:
488.89%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 899.76 USD (8.92%)
相对跌幅:
结余:
36.19% (7 877.50 USD)
净值:
7.15% (1 252.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1597
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGBTC
|82K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGBTC
|67K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 578.65 USD
最差交易: -1 626 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +701.76 USD
最大连续亏损: -6 643.06 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
3 178%
2
832
USD
USD
83K
USD
USD
38
34%
2 465
59%
47%
1.49
34.41
USD
USD
36%
1:100