货币 / USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
129.04 USD 0.62 (0.48%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USLM汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点128.26和高点130.34进行交易。
关注United States Lime & Minerals Inc - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USLM新闻
- Martin Marietta Stock Building Toward All-Time High. Prospects Look Good
- US Lime and Minerals stock rating upgraded by Freedom Broker on expansion plans
- United States Lime (USLM) Q2 Up 20%
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
日范围
128.26 130.34
年范围
80.47 159.53
- 前一天收盘价
- 129.66
- 开盘价
- 129.67
- 卖价
- 129.04
- 买价
- 129.34
- 最低价
- 128.26
- 最高价
- 130.34
- 交易量
- 140
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 4.72%
- 6个月变化
- 46.74%
- 年变化
- 33.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值