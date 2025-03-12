Divisas / USLM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.80 USD 1.24 (0.96%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USLM de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 127.43, mientras que el máximo ha alcanzado 131.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USLM News
- Martin Marietta Stock Building Toward All-Time High. Prospects Look Good
- US Lime and Minerals stock rating upgraded by Freedom Broker on expansion plans
- United States Lime (USLM) Q2 Up 20%
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Rango diario
127.43 131.41
Rango anual
80.47 159.53
- Cierres anteriores
- 129.04
- Open
- 129.66
- Bid
- 127.80
- Ask
- 128.10
- Low
- 127.43
- High
- 131.41
- Volumen
- 224
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- 3.72%
- Cambio a 6 meses
- 45.33%
- Cambio anual
- 32.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B