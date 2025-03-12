CotizacionesSecciones
USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock

127.80 USD 1.24 (0.96%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de USLM de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 127.43, mientras que el máximo ha alcanzado 131.41.

Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
127.43 131.41
Rango anual
80.47 159.53
Cierres anteriores
129.04
Open
129.66
Bid
127.80
Ask
128.10
Low
127.43
High
131.41
Volumen
224
Cambio diario
-0.96%
Cambio mensual
3.72%
Cambio a 6 meses
45.33%
Cambio anual
32.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B