USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
126.31 USD 1.49 (1.17%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USLM para hoje mudou para -1.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 125.95 e o mais alto foi 129.19.
Veja a dinâmica do par de moedas United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USLM Notícias
Faixa diária
125.95 129.19
Faixa anual
80.47 159.53
- Fechamento anterior
- 127.80
- Open
- 127.98
- Bid
- 126.31
- Ask
- 126.61
- Low
- 125.95
- High
- 129.19
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -1.17%
- Mudança mensal
- 2.51%
- Mudança de 6 meses
- 43.63%
- Mudança anual
- 30.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh