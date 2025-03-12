CotationsSections
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock

127.63 USD 0.15 (0.12%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de USLM a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.91 et à un maximum de 129.28.

Suivez la dynamique United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
126.91 129.28
Range Annuel
80.47 159.53
Clôture Précédente
127.78
Ouverture
128.70
Bid
127.63
Ask
127.93
Plus Bas
126.91
Plus Haut
129.28
Volume
250
Changement quotidien
-0.12%
Changement Mensuel
3.58%
Changement à 6 Mois
45.13%
Changement Annuel
31.92%
