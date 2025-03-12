Devises / USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.63 USD 0.15 (0.12%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USLM a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.91 et à un maximum de 129.28.
Suivez la dynamique United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USLM Nouvelles
Range quotidien
126.91 129.28
Range Annuel
80.47 159.53
- Clôture Précédente
- 127.78
- Ouverture
- 128.70
- Bid
- 127.63
- Ask
- 127.93
- Plus Bas
- 126.91
- Plus Haut
- 129.28
- Volume
- 250
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 3.58%
- Changement à 6 Mois
- 45.13%
- Changement Annuel
- 31.92%
20 septembre, samedi