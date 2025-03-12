통화 / USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.63 USD 0.15 (0.12%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USLM 환율이 오늘 -0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 126.91이고 고가는 129.28이었습니다.
United States Lime & Minerals Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
126.91 129.28
년간 변동
80.47 159.53
- 이전 종가
- 127.78
- 시가
- 128.70
- Bid
- 127.63
- Ask
- 127.93
- 저가
- 126.91
- 고가
- 129.28
- 볼륨
- 250
- 일일 변동
- -0.12%
- 월 변동
- 3.58%
- 6개월 변동
- 45.13%
- 년간 변동율
- 31.92%
20 9월, 토요일