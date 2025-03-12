クォートセクション
USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock

127.78 USD 0.02 (0.02%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USLMの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり125.95の安値と129.19の高値で取引されました。

United States Lime & Minerals Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
125.95 129.19
1年のレンジ
80.47 159.53
以前の終値
127.80
始値
127.98
買値
127.78
買値
128.08
安値
125.95
高値
129.19
出来高
181
1日の変化
-0.02%
1ヶ月の変化
3.70%
6ヶ月の変化
45.30%
1年の変化
32.07%
