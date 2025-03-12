通貨 / USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.78 USD 0.02 (0.02%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USLMの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり125.95の安値と129.19の高値で取引されました。
United States Lime & Minerals Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
USLM News
1日のレンジ
125.95 129.19
1年のレンジ
80.47 159.53
- 以前の終値
- 127.80
- 始値
- 127.98
- 買値
- 127.78
- 買値
- 128.08
- 安値
- 125.95
- 高値
- 129.19
- 出来高
- 181
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 3.70%
- 6ヶ月の変化
- 45.30%
- 1年の変化
- 32.07%
