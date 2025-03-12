Valute / USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.63 USD 0.15 (0.12%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USLM ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.91 e ad un massimo di 129.28.
Segui le dinamiche di United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
USLM News
Intervallo Giornaliero
126.91 129.28
Intervallo Annuale
80.47 159.53
- Chiusura Precedente
- 127.78
- Apertura
- 128.70
- Bid
- 127.63
- Ask
- 127.93
- Minimo
- 126.91
- Massimo
- 129.28
- Volume
- 250
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 3.58%
- Variazione Semestrale
- 45.13%
- Variazione Annuale
- 31.92%
20 settembre, sabato