Dövizler / USLM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.63 USD 0.15 (0.12%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USLM fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.91 ve Yüksek fiyatı olarak 129.28 aralığında işlem gördü.
United States Lime & Minerals Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USLM haberleri
- Martin Marietta Stock Building Toward All-Time High. Prospects Look Good
- US Lime and Minerals stock rating upgraded by Freedom Broker on expansion plans
- United States Lime (USLM) Q2 Up 20%
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Günlük aralık
126.91 129.28
Yıllık aralık
80.47 159.53
- Önceki kapanış
- 127.78
- Açılış
- 128.70
- Satış
- 127.63
- Alış
- 127.93
- Düşük
- 126.91
- Yüksek
- 129.28
- Hacim
- 250
- Günlük değişim
- -0.12%
- Aylık değişim
- 3.58%
- 6 aylık değişim
- 45.13%
- Yıllık değişim
- 31.92%
21 Eylül, Pazar