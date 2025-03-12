Währungen / USLM
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
127.78 USD 0.02 (0.02%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USLM hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 125.95 bis zu einem Hoch von 129.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Lime & Minerals Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
125.95 129.19
Jahresspanne
80.47 159.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 127.80
- Eröffnung
- 127.98
- Bid
- 127.78
- Ask
- 128.08
- Tief
- 125.95
- Hoch
- 129.19
- Volumen
- 181
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 3.70%
- 6-Monatsänderung
- 45.30%
- Jahresänderung
- 32.07%
