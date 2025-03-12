Валюты / USLM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USLM: United States Lime & Minerals Inc - Common Stock
129.04 USD 0.62 (0.48%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USLM за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 128.26, а максимальная — 130.34.
Следите за динамикой United States Lime & Minerals Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USLM
- Martin Marietta Stock Building Toward All-Time High. Prospects Look Good
- US Lime and Minerals stock rating upgraded by Freedom Broker on expansion plans
- United States Lime (USLM) Q2 Up 20%
- United States Lime & Minerals: Still Not Ready For An Upgrade (NASDAQ:USLM)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
Дневной диапазон
128.26 130.34
Годовой диапазон
80.47 159.53
- Предыдущее закрытие
- 129.66
- Open
- 129.67
- Bid
- 129.04
- Ask
- 129.34
- Low
- 128.26
- High
- 130.34
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 46.74%
- Годовое изменение
- 33.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.