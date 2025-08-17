货币 / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V
220.99 USD 1.72 (0.78%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXPI汇率已更改0.78%。当日，交易品种以低点217.93和高点223.26进行交易。
关注NXP Semiconductors N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXPI新闻
- 劳埃德银行集团扩大与博通合作推进数字银行业务
- 博通公司CEO陈福阳出售价值5000万美元股票
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- 中国对美国芯片发起调查，半导体股价下跌
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- 今日财经市场5件大事：中美会谈、中方启动反歧视调查、美联储决议临近
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- NXP Semiconductors (NXPI) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Prediction: This Chipmaker Will Power AI in Every Electric Vehicle by 2030
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Wolfspeed Is Walking The Tightrope: Turnaround And Liquidity In Question (NYSE:WOLF)
- TXN's Analog Revenue Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Should You Buy, Sell or Hold TXN Stock After an 8.9% Rise in a Month?
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- The AI Chip War: A Look at the Unexpected Winners of the Next 5 Years
- Why Is NXP (NXPI) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
- Opinion: This car is the next big thing in driving — and you can invest in it right now
- Silicon Valley Startup Tensor Unveils $200K Luxury Robocar With 37 Cameras And Zero-Cloud Privacy For 2026 Launch - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI)
日范围
217.93 223.26
年范围
148.10 256.62
- 前一天收盘价
- 219.27
- 开盘价
- 220.31
- 卖价
- 220.99
- 买价
- 221.29
- 最低价
- 217.93
- 最高价
- 223.26
- 交易量
- 4.324 K
- 日变化
- 0.78%
- 月变化
- -3.13%
- 6个月变化
- 17.09%
- 年变化
- -7.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值