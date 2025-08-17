FiyatlarBölümler
Dövizler / NXPI
Geri dön - Hisse senetleri

NXPI: NXP Semiconductors N.V

224.05 USD 2.46 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXPI fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 222.15 ve Yüksek fiyatı olarak 229.10 aralığında işlem gördü.

NXP Semiconductors N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXPI haberleri

Günlük aralık
222.15 229.10
Yıllık aralık
148.10 256.62
Önceki kapanış
226.51
Açılış
227.80
Satış
224.05
Alış
224.35
Düşük
222.15
Yüksek
229.10
Hacim
3.548 K
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-1.79%
6 aylık değişim
18.71%
Yıllık değişim
-6.12%
21 Eylül, Pazar