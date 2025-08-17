Dövizler / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V
224.05 USD 2.46 (1.09%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXPI fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 222.15 ve Yüksek fiyatı olarak 229.10 aralığında işlem gördü.
NXP Semiconductors N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
222.15 229.10
Yıllık aralık
148.10 256.62
- Önceki kapanış
- 226.51
- Açılış
- 227.80
- Satış
- 224.05
- Alış
- 224.35
- Düşük
- 222.15
- Yüksek
- 229.10
- Hacim
- 3.548 K
- Günlük değişim
- -1.09%
- Aylık değişim
- -1.79%
- 6 aylık değişim
- 18.71%
- Yıllık değişim
- -6.12%
21 Eylül, Pazar