NXPI: NXP Semiconductors N.V

224.05 USD 2.46 (1.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXPI ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 222.15 e ad un massimo di 229.10.

Segui le dinamiche di NXP Semiconductors N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
222.15 229.10
Intervallo Annuale
148.10 256.62
Chiusura Precedente
226.51
Apertura
227.80
Bid
224.05
Ask
224.35
Minimo
222.15
Massimo
229.10
Volume
3.548 K
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-1.79%
Variazione Semestrale
18.71%
Variazione Annuale
-6.12%
20 settembre, sabato