Valute / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V
224.05 USD 2.46 (1.09%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXPI ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 222.15 e ad un massimo di 229.10.
Segui le dinamiche di NXP Semiconductors N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
222.15 229.10
Intervallo Annuale
148.10 256.62
- Chiusura Precedente
- 226.51
- Apertura
- 227.80
- Bid
- 224.05
- Ask
- 224.35
- Minimo
- 222.15
- Massimo
- 229.10
- Volume
- 3.548 K
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- -1.79%
- Variazione Semestrale
- 18.71%
- Variazione Annuale
- -6.12%
20 settembre, sabato