통화 / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V
224.05 USD 2.46 (1.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NXPI 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 222.15이고 고가는 229.10이었습니다.
NXP Semiconductors N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
222.15 229.10
년간 변동
148.10 256.62
- 이전 종가
- 226.51
- 시가
- 227.80
- Bid
- 224.05
- Ask
- 224.35
- 저가
- 222.15
- 고가
- 229.10
- 볼륨
- 3.548 K
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- -1.79%
- 6개월 변동
- 18.71%
- 년간 변동율
- -6.12%
