NXPI: NXP Semiconductors N.V
226.51 USD 4.62 (2.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXPI hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 223.77 bis zu einem Hoch von 228.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die NXP Semiconductors N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
223.77 228.33
Jahresspanne
148.10 256.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 221.89
- Eröffnung
- 225.60
- Bid
- 226.51
- Ask
- 226.81
- Tief
- 223.77
- Hoch
- 228.33
- Volumen
- 5.392 K
- Tagesänderung
- 2.08%
- Monatsänderung
- -0.71%
- 6-Monatsänderung
- 20.02%
- Jahresänderung
- -5.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K