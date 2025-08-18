クォートセクション
通貨 / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V

226.51 USD 4.62 (2.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXPIの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり223.77の安値と228.33の高値で取引されました。

NXP Semiconductors N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
223.77 228.33
1年のレンジ
148.10 256.62
以前の終値
221.89
始値
225.60
買値
226.51
買値
226.81
安値
223.77
高値
228.33
出来高
5.392 K
1日の変化
2.08%
1ヶ月の変化
-0.71%
6ヶ月の変化
20.02%
1年の変化
-5.09%
