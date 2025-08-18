通貨 / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V
226.51 USD 4.62 (2.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXPIの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり223.77の安値と228.33の高値で取引されました。
NXP Semiconductors N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NXPI News
- NXP Semiconductors (NXPI) Rises Higher Than Market: Key Facts
- ロイズ・バンキング・グループ、デジタルバンキング向けにブロードコムとの提携を拡大
- ブロードコム（AVGO）CEOのタン・ホック・Eが5000万ドル相当の株式を売却
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- 中国が米国チップ調査を開始、半導体株が下落
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- 先物は混合、FRB決定が迫る、米中協議 - 市場を動かす要因
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- NXP Semiconductors (NXPI) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Prediction: This Chipmaker Will Power AI in Every Electric Vehicle by 2030
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Wolfspeed Is Walking The Tightrope: Turnaround And Liquidity In Question (NYSE:WOLF)
- TXN's Analog Revenue Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Should You Buy, Sell or Hold TXN Stock After an 8.9% Rise in a Month?
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- The AI Chip War: A Look at the Unexpected Winners of the Next 5 Years
- Why Is NXP (NXPI) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
- Opinion: This car is the next big thing in driving — and you can invest in it right now
1日のレンジ
223.77 228.33
1年のレンジ
148.10 256.62
- 以前の終値
- 221.89
- 始値
- 225.60
- 買値
- 226.51
- 買値
- 226.81
- 安値
- 223.77
- 高値
- 228.33
- 出来高
- 5.392 K
- 1日の変化
- 2.08%
- 1ヶ月の変化
- -0.71%
- 6ヶ月の変化
- 20.02%
- 1年の変化
- -5.09%
