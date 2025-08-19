CotationsSections
Devises / NXPI
Retour à Actions

NXPI: NXP Semiconductors N.V

224.05 USD 2.46 (1.09%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXPI a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 222.15 et à un maximum de 229.10.

Suivez la dynamique NXP Semiconductors N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXPI Nouvelles

Range quotidien
222.15 229.10
Range Annuel
148.10 256.62
Clôture Précédente
226.51
Ouverture
227.80
Bid
224.05
Ask
224.35
Plus Bas
222.15
Plus Haut
229.10
Volume
3.548 K
Changement quotidien
-1.09%
Changement Mensuel
-1.79%
Changement à 6 Mois
18.71%
Changement Annuel
-6.12%
20 septembre, samedi