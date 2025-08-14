Валюты / NXPI
NXPI: NXP Semiconductors N.V
220.99 USD 1.72 (0.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXPI за сегодня изменился на 0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 217.93, а максимальная — 223.26.
Следите за динамикой NXP Semiconductors N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
217.93 223.26
Годовой диапазон
148.10 256.62
- Предыдущее закрытие
- 219.27
- Open
- 220.31
- Bid
- 220.99
- Ask
- 221.29
- Low
- 217.93
- High
- 223.26
- Объем
- 4.324 K
- Дневное изменение
- 0.78%
- Месячное изменение
- -3.13%
- 6-месячное изменение
- 17.09%
- Годовое изменение
- -7.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.