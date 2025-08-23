Divisas / NXPI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NXPI: NXP Semiconductors N.V
221.89 USD 0.90 (0.41%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXPI de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 218.62, mientras que el máximo ha alcanzado 226.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NXP Semiconductors N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXPI News
- Lloyds Banking Group amplía su asociación con Broadcom para la banca digital
- Lloyds Banking Group amplía asociación con Broadcom para banca digital
- El director ejecutivo de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por 50 millones de dólares
- CEO de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por $50 millones
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Las acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- Acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Futuros mixtos; decisión de la Fed se avecina; conversaciones EE.UU.-China
- Futuros mixtos; decisión de la Fed se avecina; conversaciones EE.UU.-China - qué mueve los mercados
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- NXP Semiconductors (NXPI) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Prediction: This Chipmaker Will Power AI in Every Electric Vehicle by 2030
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Wolfspeed Is Walking The Tightrope: Turnaround And Liquidity In Question (NYSE:WOLF)
- TXN's Analog Revenue Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Should You Buy, Sell or Hold TXN Stock After an 8.9% Rise in a Month?
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- The AI Chip War: A Look at the Unexpected Winners of the Next 5 Years
Rango diario
218.62 226.58
Rango anual
148.10 256.62
- Cierres anteriores
- 220.99
- Open
- 220.68
- Bid
- 221.89
- Ask
- 222.19
- Low
- 218.62
- High
- 226.58
- Volumen
- 4.025 K
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- -2.74%
- Cambio a 6 meses
- 17.57%
- Cambio anual
- -7.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B