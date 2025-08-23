CotizacionesSecciones
Divisas / NXPI
Volver a Acciones

NXPI: NXP Semiconductors N.V

221.89 USD 0.90 (0.41%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NXPI de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 218.62, mientras que el máximo ha alcanzado 226.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas NXP Semiconductors N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXPI News

Rango diario
218.62 226.58
Rango anual
148.10 256.62
Cierres anteriores
220.99
Open
220.68
Bid
221.89
Ask
222.19
Low
218.62
High
226.58
Volumen
4.025 K
Cambio diario
0.41%
Cambio mensual
-2.74%
Cambio a 6 meses
17.57%
Cambio anual
-7.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B