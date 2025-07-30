货币 / MUSA
MUSA: Murphy USA Inc
399.46 USD 3.41 (0.86%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MUSA汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点388.66和高点403.09进行交易。
关注Murphy USA Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MUSA新闻
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Murphy USA stock, maintains $480 price target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Murphy USA (MUSA) Up 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Murphy USA: Fuelling Long-Term Returns Through Growth & Profits (NYSE:MUSA)
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Petrobras Q2 Earnings Miss on Oil Price Drop, Production Grows
- Murphy USA increases quarterly dividend by 6% to $0.53 per share
- Do Options Traders Know Something About MUSA Stock We Don't?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Murphy USA director Murphy buys $1.8m in shares
- Murphy USA Q2 Earnings Top as Fuel Margins Improve, Sales Miss
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Murphy USA (MUSA) Q2 EPS Jumps 12%
- Jefferies downgrades Murphy USA on reduced growth outlook, volume concerns
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Jefferies downgrades Murphy USA stock rating to Hold on slower growth outlook
- Murphy USA Inc. (MUSA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Murphy USA stock hits 52-week low at $384.85
- Murphy USA (MUSA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Murphy USA shares surge 3.2% as Q2 earnings beat estimates
- Murphy USA (MUSA) Q2 Earnings Surpass Estimates
日范围
388.66 403.09
年范围
345.23 561.08
- 前一天收盘价
- 396.05
- 开盘价
- 396.53
- 卖价
- 399.46
- 买价
- 399.76
- 最低价
- 388.66
- 最高价
- 403.09
- 交易量
- 686
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- 6.86%
- 6个月变化
- -14.97%
- 年变化
- -19.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值