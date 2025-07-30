CotationsSections
Devises / MUSA
Retour à Actions

MUSA: Murphy USA Inc

382.73 USD 1.09 (0.29%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MUSA a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 377.72 et à un maximum de 384.33.

Suivez la dynamique Murphy USA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MUSA Nouvelles

Range quotidien
377.72 384.33
Range Annuel
345.23 561.08
Clôture Précédente
381.64
Ouverture
379.74
Bid
382.73
Ask
383.03
Plus Bas
377.72
Plus Haut
384.33
Volume
419
Changement quotidien
0.29%
Changement Mensuel
2.38%
Changement à 6 Mois
-18.54%
Changement Annuel
-22.40%
20 septembre, samedi