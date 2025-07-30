Devises / MUSA
MUSA: Murphy USA Inc
382.73 USD 1.09 (0.29%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MUSA a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 377.72 et à un maximum de 384.33.
Suivez la dynamique Murphy USA Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MUSA Nouvelles
Range quotidien
377.72 384.33
Range Annuel
345.23 561.08
- Clôture Précédente
- 381.64
- Ouverture
- 379.74
- Bid
- 382.73
- Ask
- 383.03
- Plus Bas
- 377.72
- Plus Haut
- 384.33
- Volume
- 419
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 2.38%
- Changement à 6 Mois
- -18.54%
- Changement Annuel
- -22.40%
20 septembre, samedi