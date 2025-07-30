통화 / MUSA
MUSA: Murphy USA Inc
382.73 USD 1.09 (0.29%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MUSA 환율이 오늘 0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 377.72이고 고가는 384.33이었습니다.
Murphy USA Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MUSA News
일일 변동 비율
377.72 384.33
년간 변동
345.23 561.08
- 이전 종가
- 381.64
- 시가
- 379.74
- Bid
- 382.73
- Ask
- 383.03
- 저가
- 377.72
- 고가
- 384.33
- 볼륨
- 419
- 일일 변동
- 0.29%
- 월 변동
- 2.38%
- 6개월 변동
- -18.54%
- 년간 변동율
- -22.40%
