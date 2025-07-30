Валюты / MUSA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MUSA: Murphy USA Inc
399.46 USD 3.41 (0.86%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MUSA за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 388.66, а максимальная — 403.09.
Следите за динамикой Murphy USA Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MUSA
- KeyBanc reiterates Overweight rating on Murphy USA stock, maintains $480 price target
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Murphy USA (MUSA) Up 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Murphy USA: Fuelling Long-Term Returns Through Growth & Profits (NYSE:MUSA)
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Petrobras Q2 Earnings Miss on Oil Price Drop, Production Grows
- Murphy USA increases quarterly dividend by 6% to $0.53 per share
- Do Options Traders Know Something About MUSA Stock We Don't?
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- Murphy USA director Murphy buys $1.8m in shares
- Murphy USA Q2 Earnings Top as Fuel Margins Improve, Sales Miss
- Putnam Large Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Putnam Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Murphy USA (MUSA) Q2 EPS Jumps 12%
- Jefferies downgrades Murphy USA on reduced growth outlook, volume concerns
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Jefferies downgrades Murphy USA stock rating to Hold on slower growth outlook
- Murphy USA Inc. (MUSA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Murphy USA stock hits 52-week low at $384.85
- Murphy USA (MUSA) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Murphy USA shares surge 3.2% as Q2 earnings beat estimates
- Murphy USA (MUSA) Q2 Earnings Surpass Estimates
Дневной диапазон
388.66 403.09
Годовой диапазон
345.23 561.08
- Предыдущее закрытие
- 396.05
- Open
- 396.53
- Bid
- 399.46
- Ask
- 399.76
- Low
- 388.66
- High
- 403.09
- Объем
- 686
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 6.86%
- 6-месячное изменение
- -14.97%
- Годовое изменение
- -19.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.