Dövizler / MUSA
MUSA: Murphy USA Inc
382.73 USD 1.09 (0.29%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MUSA fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 377.72 ve Yüksek fiyatı olarak 384.33 aralığında işlem gördü.
Murphy USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
377.72 384.33
Yıllık aralık
345.23 561.08
- Önceki kapanış
- 381.64
- Açılış
- 379.74
- Satış
- 382.73
- Alış
- 383.03
- Düşük
- 377.72
- Yüksek
- 384.33
- Hacim
- 419
- Günlük değişim
- 0.29%
- Aylık değişim
- 2.38%
- 6 aylık değişim
- -18.54%
- Yıllık değişim
- -22.40%
21 Eylül, Pazar