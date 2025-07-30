FiyatlarBölümler
MUSA: Murphy USA Inc

382.73 USD 1.09 (0.29%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MUSA fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 377.72 ve Yüksek fiyatı olarak 384.33 aralığında işlem gördü.

Murphy USA Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
377.72 384.33
Yıllık aralık
345.23 561.08
Önceki kapanış
381.64
Açılış
379.74
Satış
382.73
Alış
383.03
Düşük
377.72
Yüksek
384.33
Hacim
419
Günlük değişim
0.29%
Aylık değişim
2.38%
6 aylık değişim
-18.54%
Yıllık değişim
-22.40%
21 Eylül, Pazar