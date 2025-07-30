KurseKategorien
Währungen / MUSA
MUSA: Murphy USA Inc

381.64 USD 15.82 (3.98%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MUSA hat sich für heute um -3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 379.33 bis zu einem Hoch von 398.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Murphy USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
379.33 398.11
Jahresspanne
345.23 561.08
Vorheriger Schlusskurs
397.46
Eröffnung
396.12
Bid
381.64
Ask
381.94
Tief
379.33
Hoch
398.11
Volumen
715
Tagesänderung
-3.98%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
-18.77%
Jahresänderung
-22.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K