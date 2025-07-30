Währungen / MUSA
MUSA: Murphy USA Inc
381.64 USD 15.82 (3.98%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MUSA hat sich für heute um -3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 379.33 bis zu einem Hoch von 398.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Murphy USA Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MUSA News
Tagesspanne
379.33 398.11
Jahresspanne
345.23 561.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 397.46
- Eröffnung
- 396.12
- Bid
- 381.64
- Ask
- 381.94
- Tief
- 379.33
- Hoch
- 398.11
- Volumen
- 715
- Tagesänderung
- -3.98%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- -18.77%
- Jahresänderung
- -22.62%
