货币 / KVUE
KVUE: Kenvue Inc
18.13 USD 0.13 (0.71%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KVUE汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点18.00和高点18.58进行交易。
关注Kenvue Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KVUE新闻
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Kenvue Pushes To Defend Pain Killer Tylenol Against Autism Claims Ahead Of Government Report - Kenvue (NYSE:KVUE)
- Kenvue CEO met RFK Jr., said no clear link between Tylenol and autism, WSJ reports
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Goldman Sachs maintains Kenvue stock rating amid potential Tylenol report
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- JPMorgan maintains Overweight rating on Kenvue stock amid acetaminophen concerns
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Kenvue stock amid legal concerns
- Evercore ISI cuts Kenvue stock price target to $23 on Tylenol concerns
- Kenvue stock falls 9.4% on WSJ report linking Tylenol to autism
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- BofA Securities reiterates Buy on Kenvue stock amid Tylenol concerns
- Kenvue fights back against RFK Jr.’s Tylenol safety concerns as its stock tumbles
- Wall Street indexes end lower as jobs data fuels economic worries
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Wall Street indexes end down slightly amid slowdown concerns after jobs data
- Kenvue stock steady as RBC reiterates Sector Perform amid Tylenol litigation
- Wall Street indexes ease amid slowdown concerns after jobs data
- RFK Jr. To Link Tylenol Use To Autism: Report - Kenvue (NYSE:KVUE)
- Kenvue sinks on report RFK Jr. investigating link between Tylenol and autism
- Kenvue stock hits 52-week low at $19.70
日范围
18.00 18.58
年范围
17.14 25.18
- 前一天收盘价
- 18.26
- 开盘价
- 18.35
- 卖价
- 18.13
- 买价
- 18.43
- 最低价
- 18.00
- 最高价
- 18.58
- 交易量
- 21.051 K
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- -12.16%
- 6个月变化
- -24.49%
- 年变化
- -21.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值