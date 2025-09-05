Devises / KVUE
KVUE: Kenvue Inc
18.35 USD 0.27 (1.49%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KVUE a changé de 1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.05 et à un maximum de 18.59.
Suivez la dynamique Kenvue Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Top Wide-Moat Stocks Worth a Look for Sustainable Growth
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Barclays dégrade Haleon à "pondération égale" et réduit son objectif de cours
- Kenvue s'efforce de défendre l'antidouleur Tylenol contre les allégations d'autisme avant la publication du rapport gouvernemental | Benzinga France
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Kenvue CEO met RFK Jr., said no clear link between Tylenol and autism, WSJ reports
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Goldman Sachs maintains Kenvue stock rating amid potential Tylenol report
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- JPMorgan maintains Overweight rating on Kenvue stock amid acetaminophen concerns
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Kenvue stock amid legal concerns
- Evercore ISI cuts Kenvue stock price target to $23 on Tylenol concerns
- Kenvue stock falls 9.4% on WSJ report linking Tylenol to autism
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- BofA Securities reiterates Buy on Kenvue stock amid Tylenol concerns
- Kenvue fights back against RFK Jr.’s Tylenol safety concerns as its stock tumbles
- Wall Street indexes end lower as jobs data fuels economic worries
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Wall Street indexes end down slightly amid slowdown concerns after jobs data
- Kenvue stock steady as RBC reiterates Sector Perform amid Tylenol litigation
Range quotidien
18.05 18.59
Range Annuel
17.14 25.18
- Clôture Précédente
- 18.08
- Ouverture
- 18.23
- Bid
- 18.35
- Ask
- 18.65
- Plus Bas
- 18.05
- Plus Haut
- 18.59
- Volume
- 26.553 K
- Changement quotidien
- 1.49%
- Changement Mensuel
- -11.09%
- Changement à 6 Mois
- -23.57%
- Changement Annuel
- -20.73%
20 septembre, samedi