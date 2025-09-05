통화 / KVUE
KVUE: Kenvue Inc
18.35 USD 0.27 (1.49%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KVUE 환율이 오늘 1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.05이고 고가는 18.59이었습니다.
Kenvue Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KVUE News
- Top Wide-Moat Stocks Worth a Look for Sustainable Growth
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- 바클레이즈, 미국 시장 약세로 할레온 등급 하향 및 목표가 인하
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Kenvue Pushes To Defend Pain Killer Tylenol Against Autism Claims Ahead Of Government Report - Kenvue (NYSE:KVUE)
- Kenvue CEO met RFK Jr., said no clear link between Tylenol and autism, WSJ reports
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Goldman Sachs maintains Kenvue stock rating amid potential Tylenol report
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- JPMorgan maintains Overweight rating on Kenvue stock amid acetaminophen concerns
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Kenvue stock amid legal concerns
- Evercore ISI cuts Kenvue stock price target to $23 on Tylenol concerns
- Kenvue stock falls 9.4% on WSJ report linking Tylenol to autism
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- BofA Securities reiterates Buy on Kenvue stock amid Tylenol concerns
- Kenvue fights back against RFK Jr.’s Tylenol safety concerns as its stock tumbles
- Wall Street indexes end lower as jobs data fuels economic worries
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Wall Street indexes end down slightly amid slowdown concerns after jobs data
- Kenvue stock steady as RBC reiterates Sector Perform amid Tylenol litigation
- Wall Street indexes ease amid slowdown concerns after jobs data
일일 변동 비율
18.05 18.59
년간 변동
17.14 25.18
- 이전 종가
- 18.08
- 시가
- 18.23
- Bid
- 18.35
- Ask
- 18.65
- 저가
- 18.05
- 고가
- 18.59
- 볼륨
- 26.553 K
- 일일 변동
- 1.49%
- 월 변동
- -11.09%
- 6개월 변동
- -23.57%
- 년간 변동율
- -20.73%
