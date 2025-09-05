Валюты / KVUE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
KVUE: Kenvue Inc
18.13 USD 0.13 (0.71%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KVUE за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.00, а максимальная — 18.58.
Следите за динамикой Kenvue Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KVUE
- Barclays понижает рейтинг Haleon до "равновесного", снижает целевую цену из-за слабости в США
- Barclays downgrades Haleon to “equal weight,” cuts price target on U.S. weakness
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Kenvue Pushes To Defend Pain Killer Tylenol Against Autism Claims Ahead Of Government Report - Kenvue (NYSE:KVUE)
- Kenvue CEO met RFK Jr., said no clear link between Tylenol and autism, WSJ reports
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Goldman Sachs maintains Kenvue stock rating amid potential Tylenol report
- Exclusive-Starboard nominates four to BILL Holdings board, including partner Peter Feld, sources say
- JPMorgan maintains Overweight rating on Kenvue stock amid acetaminophen concerns
- Canaccord Genuity reiterates Buy rating on Kenvue stock amid legal concerns
- Evercore ISI cuts Kenvue stock price target to $23 on Tylenol concerns
- Kenvue stock falls 9.4% on WSJ report linking Tylenol to autism
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- BofA Securities reiterates Buy on Kenvue stock amid Tylenol concerns
- Kenvue fights back against RFK Jr.’s Tylenol safety concerns as its stock tumbles
- Wall Street indexes end lower as jobs data fuels economic worries
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Wall Street indexes end down slightly amid slowdown concerns after jobs data
- Kenvue stock steady as RBC reiterates Sector Perform amid Tylenol litigation
- Wall Street indexes ease amid slowdown concerns after jobs data
- RFK Jr. To Link Tylenol Use To Autism: Report - Kenvue (NYSE:KVUE)
- Kenvue sinks on report RFK Jr. investigating link between Tylenol and autism
Дневной диапазон
18.00 18.58
Годовой диапазон
17.14 25.18
- Предыдущее закрытие
- 18.26
- Open
- 18.35
- Bid
- 18.13
- Ask
- 18.43
- Low
- 18.00
- High
- 18.58
- Объем
- 21.051 K
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- -12.16%
- 6-месячное изменение
- -24.49%
- Годовое изменение
- -21.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.