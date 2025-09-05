КотировкиРазделы
KVUE
KVUE: Kenvue Inc

18.13 USD 0.13 (0.71%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KVUE за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.00, а максимальная — 18.58.

Следите за динамикой Kenvue Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости KVUE

Дневной диапазон
18.00 18.58
Годовой диапазон
17.14 25.18
Предыдущее закрытие
18.26
Open
18.35
Bid
18.13
Ask
18.43
Low
18.00
High
18.58
Объем
21.051 K
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
-12.16%
6-месячное изменение
-24.49%
Годовое изменение
-21.68%
