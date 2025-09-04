报价部分
货币 / EUDG
回到股票

EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

35.02 USD 0.21 (0.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EUDG汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点35.00和高点35.02进行交易。

关注WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EUDG新闻

常见问题解答

EUDG股票今天的价格是多少？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票今天的定价为35.02。它在0.60%范围内交易，昨天的收盘价为34.81，交易量达到2。EUDG的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund目前的价值为35.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.70%和USD。实时查看图表以跟踪EUDG走势。

如何购买EUDG股票？

您可以以35.02的当前价格购买WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票。订单通常设置在35.02或35.32附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注EUDG的实时图表更新。

如何投资EUDG股票？

投资WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund需要考虑年度范围29.24 - 35.63和当前价格35.02。许多人在以35.02或35.32下订单之前，会比较1.51%和。实时查看EUDG价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund的最高价格是35.63。在29.24 - 35.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund的绩效。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund（EUDG）的最低价格为29.24。将其与当前的35.02和29.24 - 35.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EUDG股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.81和3.70%中可见。

日范围
35.00 35.02
年范围
29.24 35.63
前一天收盘价
34.81
开盘价
35.00
卖价
35.02
买价
35.32
最低价
35.00
最高价
35.02
交易量
2
日变化
0.60%
月变化
1.51%
6个月变化
7.42%
年变化
3.70%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8