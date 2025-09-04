EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
今日EUDG汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点35.00和高点35.02进行交易。
关注WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUDG新闻
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
常见问题解答
EUDG股票今天的价格是多少？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票今天的定价为35.02。它在0.60%范围内交易，昨天的收盘价为34.81，交易量达到2。EUDG的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund目前的价值为35.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.70%和USD。实时查看图表以跟踪EUDG走势。
如何购买EUDG股票？
您可以以35.02的当前价格购买WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票。订单通常设置在35.02或35.32附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注EUDG的实时图表更新。
如何投资EUDG股票？
投资WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund需要考虑年度范围29.24 - 35.63和当前价格35.02。许多人在以35.02或35.32下订单之前，会比较1.51%和。实时查看EUDG价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund的最高价格是35.63。在29.24 - 35.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund的绩效。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund（EUDG）的最低价格为29.24。将其与当前的35.02和29.24 - 35.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EUDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EUDG股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.81和3.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.81
- 开盘价
- 35.00
- 卖价
- 35.02
- 买价
- 35.32
- 最低价
- 35.00
- 最高价
- 35.02
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 7.42%
- 年变化
- 3.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8