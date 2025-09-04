クォートセクション
通貨 / EUDG
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

35.02 USD 0.21 (0.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EUDGの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり35.00の安値と35.02の高値で取引されました。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EUDG株の現在の価格は？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株価は本日35.02です。0.60%内で取引され、前日の終値は34.81、取引量は2に達しました。EUDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの現在の価格は35.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.70%やUSDにも注目します。EUDGの動きはライブチャートで確認できます。

EUDG株を買う方法は？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株は現在35.02で購入可能です。注文は通常35.02または35.32付近で行われ、2や0.06%が市場の動きを示します。EUDGの最新情報はライブチャートで確認できます。

EUDG株に投資する方法は？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundへの投資では、年間の値幅29.24 - 35.63と現在の35.02を考慮します。注文は多くの場合35.02や35.32で行われる前に、1.51%や7.42%と比較されます。EUDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株の最高値は？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの過去1年の最高値は35.63でした。29.24 - 35.63内で株価は大きく変動し、34.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株の最低値は？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund(EUDG)の年間最安値は29.24でした。現在の35.02や29.24 - 35.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUDGの動きはライブチャートで確認できます。

EUDGの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.81、3.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.00 35.02
1年のレンジ
29.24 35.63
以前の終値
34.81
始値
35.00
買値
35.02
買値
35.32
安値
35.00
高値
35.02
出来高
2
1日の変化
0.60%
1ヶ月の変化
1.51%
6ヶ月の変化
7.42%
1年の変化
3.70%
