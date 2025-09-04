- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDGの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり35.00の安値と35.02の高値で取引されました。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUDG News
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
よくあるご質問
EUDG株の現在の価格は？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株価は本日35.02です。0.60%内で取引され、前日の終値は34.81、取引量は2に達しました。EUDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの現在の価格は35.02です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.70%やUSDにも注目します。EUDGの動きはライブチャートで確認できます。
EUDG株を買う方法は？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株は現在35.02で購入可能です。注文は通常35.02または35.32付近で行われ、2や0.06%が市場の動きを示します。EUDGの最新情報はライブチャートで確認できます。
EUDG株に投資する方法は？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundへの投資では、年間の値幅29.24 - 35.63と現在の35.02を考慮します。注文は多くの場合35.02や35.32で行われる前に、1.51%や7.42%と比較されます。EUDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株の最高値は？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの過去1年の最高値は35.63でした。29.24 - 35.63内で株価は大きく変動し、34.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundの株の最低値は？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund(EUDG)の年間最安値は29.24でした。現在の35.02や29.24 - 35.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EUDGの動きはライブチャートで確認できます。
EUDGの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.81、3.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.81
- 始値
- 35.00
- 買値
- 35.02
- 買値
- 35.32
- 安値
- 35.00
- 高値
- 35.02
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.60%
- 1ヶ月の変化
- 1.51%
- 6ヶ月の変化
- 7.42%
- 1年の変化
- 3.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8