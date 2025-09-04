KurseKategorien
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

35.02 USD 0.21 (0.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EUDG hat sich für heute um 0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.98 bis zu einem Hoch von 35.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EUDG News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EUDG heute?

Die Aktie von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) notiert heute bei 35.02. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.60% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.81 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von EUDG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EUDG Dividenden?

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund wird derzeit mit 35.02 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EUDG zu verfolgen.

Wie kaufe ich EUDG-Aktien?

Sie können Aktien von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) zum aktuellen Kurs von 35.02 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.02 oder 35.32 platziert, während 3 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EUDG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EUDG-Aktien?

Bei einer Investition in WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund müssen die jährliche Spanne 29.24 - 35.63 und der aktuelle Kurs 35.02 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.51% und 7.42%, bevor sie Orders zu 35.02 oder 35.32 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EUDG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

Der höchste Kurs von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) im vergangenen Jahr lag bei 35.63. Innerhalb von 29.24 - 35.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

Der niedrigste Kurs von WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) im Laufe des Jahres betrug 29.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.02 und der Spanne 29.24 - 35.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EUDG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EUDG statt?

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.81 und 3.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
34.98 35.02
Jahresspanne
29.24 35.63
Vorheriger Schlusskurs
34.81
Eröffnung
34.98
Bid
35.02
Ask
35.32
Tief
34.98
Hoch
35.02
Volumen
3
Tagesänderung
0.60%
Monatsänderung
1.51%
6-Monatsänderung
7.42%
Jahresänderung
3.70%
