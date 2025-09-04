КотировкиРазделы
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

34.81 USD 0.16 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EUDG за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.76, а максимальная — 34.85.

Следите за динамикой WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EUDG сегодня?

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) сегодня оценивается на уровне 34.81. Инструмент торгуется в пределах 0.46%, вчерашнее закрытие составило 34.65, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EUDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 34.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.08% и USD. Отслеживайте движения EUDG на графике в реальном времени.

Как купить акции EUDG?

Вы можете купить акции WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) по текущей цене 34.81. Ордера обычно размещаются около 34.81 или 35.11, тогда как 11 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EUDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EUDG?

Инвестирование в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 29.24 - 35.63 и текущей цены 34.81. Многие сравнивают 0.90% и 6.78% перед размещением ордеров на 34.81 или 35.11. Изучайте ежедневные изменения цены EUDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) за последний год составила 35.63. Акции заметно колебались в пределах 29.24 - 35.63, сравнение с 34.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) за год составила 29.24. Сравнение с текущими 34.81 и 29.24 - 35.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EUDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EUDG?

В прошлом WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.65 и 3.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.76 34.85
Годовой диапазон
29.24 35.63
Предыдущее закрытие
34.65
Open
34.77
Bid
34.81
Ask
35.11
Low
34.76
High
34.85
Объем
11
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
6.78%
Годовое изменение
3.08%
