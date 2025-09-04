CotaçõesSeções
Moedas / EUDG
Voltar para Ações

EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

35.02 USD 0.21 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EUDG para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.98 e o mais alto foi 35.02.

Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EUDG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EUDG hoje?

Hoje WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) está avaliado em 35.02. O instrumento é negociado dentro de 0.60%, o fechamento de ontem foi 34.81, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EUDG em tempo real.

As ações de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund pagam dividendos?

Atualmente WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund está avaliado em 35.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.70% e USD. Monitore os movimentos de EUDG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EUDG?

Você pode comprar ações de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) pelo preço atual 35.02. Ordens geralmente são executadas perto de 35.02 ou 35.32, enquanto 3 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EUDG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EUDG?

Investir em WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund envolve considerar a faixa anual 29.24 - 35.63 e o preço atual 35.02. Muitos comparam 1.51% e 7.42% antes de enviar ordens em 35.02 ou 35.32. Estude as mudanças diárias de preço de EUDG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

O maior preço de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) no último ano foi 35.63. As ações oscilaram bastante dentro de 29.24 - 35.63, e a comparação com 34.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?

O menor preço de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) no ano foi 29.24. A comparação com o preço atual 35.02 e 29.24 - 35.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EUDG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EUDG?

No passado WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.81 e 3.70% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.98 35.02
Faixa anual
29.24 35.63
Fechamento anterior
34.81
Open
34.98
Bid
35.02
Ask
35.32
Low
34.98
High
35.02
Volume
3
Mudança diária
0.60%
Mudança mensal
1.51%
Mudança de 6 meses
7.42%
Mudança anual
3.70%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8