- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
A taxa do EUDG para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.98 e o mais alto foi 35.02.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUDG Notícias
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EUDG hoje?
Hoje WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) está avaliado em 35.02. O instrumento é negociado dentro de 0.60%, o fechamento de ontem foi 34.81, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EUDG em tempo real.
As ações de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund está avaliado em 35.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.70% e USD. Monitore os movimentos de EUDG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EUDG?
Você pode comprar ações de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) pelo preço atual 35.02. Ordens geralmente são executadas perto de 35.02 ou 35.32, enquanto 3 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EUDG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EUDG?
Investir em WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund envolve considerar a faixa anual 29.24 - 35.63 e o preço atual 35.02. Muitos comparam 1.51% e 7.42% antes de enviar ordens em 35.02 ou 35.32. Estude as mudanças diárias de preço de EUDG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
O maior preço de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) no último ano foi 35.63. As ações oscilaram bastante dentro de 29.24 - 35.63, e a comparação com 34.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
O menor preço de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) no ano foi 29.24. A comparação com o preço atual 35.02 e 29.24 - 35.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EUDG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EUDG?
No passado WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.81 e 3.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 34.81
- Open
- 34.98
- Bid
- 35.02
- Ask
- 35.32
- Low
- 34.98
- High
- 35.02
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- 1.51%
- Mudança de 6 meses
- 7.42%
- Mudança anual
- 3.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8