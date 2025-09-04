- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
El tipo de cambio de EUDG de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.00, mientras que el máximo ha alcanzado 35.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUDG News
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
- Rates Spark: The U.S. 10yr Sniffs An Excuse To Test 4%
- Rates Spark: A Beige Book That Smells A Tariff Stutter
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EUDG hoy?
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) se evalúa hoy en 35.02. El instrumento se negocia dentro de 0.60%; el cierre de ayer ha sido 34.81 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EUDG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund se evalúa actualmente en 35.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.70% y USD. Monitoree los movimientos de EUDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EUDG?
Puede comprar acciones de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) al precio actual de 35.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.02 o 35.32, mientras que 2 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EUDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EUDG?
Invertir en WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund implica tener en cuenta el rango anual 29.24 - 35.63 y el precio actual 35.02. Muchos comparan 1.51% y 7.42% antes de colocar órdenes en 35.02 o 35.32. Estudie los cambios diarios de precios de EUDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
El precio más alto de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) en el último año ha sido 35.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.24 - 35.63, una comparación con 34.81 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) para el año ha sido 29.24. La comparación con los actuales 35.02 y 29.24 - 35.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EUDG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EUDG?
En el pasado, WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.81 y 3.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.81
- Open
- 35.00
- Bid
- 35.02
- Ask
- 35.32
- Low
- 35.00
- High
- 35.02
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.60%
- Cambio mensual
- 1.51%
- Cambio a 6 meses
- 7.42%
- Cambio anual
- 3.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8