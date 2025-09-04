CotationsSections
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

34.81 USD 0.16 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EUDG a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.76 et à un maximum de 34.85.

Suivez la dynamique WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EUDG aujourd'hui ?

L'action WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund est cotée à 34.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.46%, a clôturé hier à 34.65 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de EUDG présente ces mises à jour.

L'action WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund verse-t-elle des dividendes ?

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund est actuellement valorisé à 34.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EUDG.

Comment acheter des actions EUDG ?

Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund au cours actuel de 34.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.81 ou de 35.11, le 11 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EUDG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EUDG ?

Investir dans WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.24 - 35.63 et le prix actuel 34.81. Beaucoup comparent 0.90% et 6.78% avant de passer des ordres à 34.81 ou 35.11. Consultez le graphique du cours de EUDG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ?

Le cours le plus élevé de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund l'année dernière était 35.63. Au cours de 29.24 - 35.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ?

Le cours le plus bas de WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) sur l'année a été 29.24. Sa comparaison avec 34.81 et 29.24 - 35.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EUDG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EUDG a-t-elle été divisée ?

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.65 et 3.08% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.76 34.85
Range Annuel
29.24 35.63
Clôture Précédente
34.65
Ouverture
34.77
Bid
34.81
Ask
35.11
Plus Bas
34.76
Plus Haut
34.85
Volume
11
Changement quotidien
0.46%
Changement Mensuel
0.90%
Changement à 6 Mois
6.78%
Changement Annuel
3.08%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8