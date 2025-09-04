- Panoramica
EUDG: WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
Il tasso di cambio EUDG ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.76 e ad un massimo di 34.85.
Segui le dinamiche di WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EUDG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EUDG oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund sono prezzate a 34.81. Viene scambiato all'interno di 0.46%, la chiusura di ieri è stata 34.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EUDG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund pagano dividendi?
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund è attualmente valutato a 34.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EUDG.
Come acquistare azioni EUDG?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund al prezzo attuale di 34.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.81 o 35.11, mentre 11 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EUDG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EUDG?
Investire in WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund implica considerare l'intervallo annuale 29.24 - 35.63 e il prezzo attuale 34.81. Molti confrontano 0.90% e 6.78% prima di effettuare ordini su 34.81 o 35.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EUDG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund nell'ultimo anno è stato 35.63. All'interno di 29.24 - 35.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) nel corso dell'anno è stato 29.24. Confrontandolo con gli attuali 34.81 e 29.24 - 35.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EUDG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EUDG?
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.65 e 3.08%.
- Chiusura Precedente
- 34.65
- Apertura
- 34.77
- Bid
- 34.81
- Ask
- 35.11
- Minimo
- 34.76
- Massimo
- 34.85
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 0.90%
- Variazione Semestrale
- 6.78%
- Variazione Annuale
- 3.08%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8