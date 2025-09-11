货币 / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
878.42 USD 11.12 (1.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASML汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点867.57和高点881.45进行交易。
关注ASML Holding N.V. - New York Registry Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
867.57 881.45
年范围
578.58 881.45
- 前一天收盘价
- 867.30
- 开盘价
- 879.94
- 卖价
- 878.42
- 买价
- 878.72
- 最低价
- 867.57
- 最高价
- 881.45
- 交易量
- 3.502 K
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 22.48%
- 6个月变化
- 32.18%
- 年变化
- 4.69%
