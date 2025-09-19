Valute / ASML
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
958.81 USD 26.66 (2.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASML ha avuto una variazione del 2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 953.59 e ad un massimo di 963.22.
Segui le dinamiche di ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASML News
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 0.07%
- AMAT Trades 54% Above Its 52-Week Low: Time to Hold or Fold the Stock?
- Erste Group migliora il rating delle azioni Intel a Hold grazie ai progressi nella trasformazione
- Intel stock rating upgraded to Hold by Erste Group on transformation progress
- Erste Group alza il rating delle azioni ASML a Buy da Hold grazie alle prospettive di AI e Intel
- Erste Group upgrades ASML stock rating to Buy from Hold on AI and Intel prospects
- Fox, Snap e ASML in rialzo nel premarket; Kenvue e Coinbase in calo
- Fox, Snap and ASML rise premarket; Kenvue and Coinbase fall
- Buy and Hold: 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks Built for the Long Haul
- Borse Europa poco mosse, rialzo minerari e tech bilanciano cali auto
- ASML in rialzo dopo l’upgrade di Morgan Stanley grazie a prospettive di crescita positive
- ASML rises after Morgan Stanley upgrade on positive growth inflection
- Morgan Stanley alza il rating delle azioni ASML a Overweight per il potenziale di guadagno
- Morgan Stanley upgrades ASML stock rating to Overweight on earnings potential
- European shares flat as tech gains counter automaker losses
- 1 Genius Artificial Intelligence (AI) Stock That Will Be Worth More Than Palantir 3 Years From Now
- Nvidia: Despite Risks, New Signals of Potential Upside Ahead (NASDAQ:NVDA)
- 5 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Are Far Better Buys Than Palantir
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- Advanced Energy (AEIS) Soars 7.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Samsung ottiene la qualificazione Nvidia HBM3e dopo diversi tentativi
- Samsung secures Nvidia HBM3e qualification after multiple attempts
- Prediction: This AI Growth Stock Will Become Europe's First $1 Trillion Company by 2035
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML 2 Years From Now
Intervallo Giornaliero
953.59 963.22
Intervallo Annuale
578.58 963.22
- Chiusura Precedente
- 932.15
- Apertura
- 956.86
- Bid
- 958.81
- Ask
- 959.11
- Minimo
- 953.59
- Massimo
- 963.22
- Volume
- 1.463 K
- Variazione giornaliera
- 2.86%
- Variazione Mensile
- 33.69%
- Variazione Semestrale
- 44.28%
- Variazione Annuale
- 14.27%