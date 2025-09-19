QuotazioniSezioni
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares

958.81 USD 26.66 (2.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASML ha avuto una variazione del 2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 953.59 e ad un massimo di 963.22.

Segui le dinamiche di ASML Holding N.V. - New York Registry Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
953.59 963.22
Intervallo Annuale
578.58 963.22
Chiusura Precedente
932.15
Apertura
956.86
Bid
958.81
Ask
959.11
Minimo
953.59
Massimo
963.22
Volume
1.463 K
Variazione giornaliera
2.86%
Variazione Mensile
33.69%
Variazione Semestrale
44.28%
Variazione Annuale
14.27%
