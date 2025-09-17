FiyatlarBölümler
ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares

932.15 USD 4.35 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASML fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 925.92 ve Yüksek fiyatı olarak 938.65 aralığında işlem gördü.

ASML Holding N.V. - New York Registry Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
925.92 938.65
Yıllık aralık
578.58 938.68
Önceki kapanış
927.80
Açılış
926.27
Satış
932.15
Alış
932.45
Düşük
925.92
Yüksek
938.65
Hacim
2.856 K
Günlük değişim
0.47%
Aylık değişim
29.97%
6 aylık değişim
40.27%
Yıllık değişim
11.09%
