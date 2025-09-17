Dövizler / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
932.15 USD 4.35 (0.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASML fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 925.92 ve Yüksek fiyatı olarak 938.65 aralığında işlem gördü.
ASML Holding N.V. - New York Registry Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
925.92 938.65
Yıllık aralık
578.58 938.68
- Önceki kapanış
- 927.80
- Açılış
- 926.27
- Satış
- 932.15
- Alış
- 932.45
- Düşük
- 925.92
- Yüksek
- 938.65
- Hacim
- 2.856 K
- Günlük değişim
- 0.47%
- Aylık değişim
- 29.97%
- 6 aylık değişim
- 40.27%
- Yıllık değişim
- 11.09%
21 Eylül, Pazar