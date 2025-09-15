通貨 / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
927.80 USD 55.53 (6.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASMLの今日の為替レートは、6.37%変化しました。日中、通貨は1あたり916.03の安値と938.68の高値で取引されました。
ASML Holding N.V. - New York Registry Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
916.03 938.68
1年のレンジ
578.58 938.68
- 以前の終値
- 872.27
- 始値
- 928.67
- 買値
- 927.80
- 買値
- 928.10
- 安値
- 916.03
- 高値
- 938.68
- 出来高
- 5.687 K
- 1日の変化
- 6.37%
- 1ヶ月の変化
- 29.36%
- 6ヶ月の変化
- 39.61%
- 1年の変化
- 10.57%
