通貨 / ASML
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares

927.80 USD 55.53 (6.37%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASMLの今日の為替レートは、6.37%変化しました。日中、通貨は1あたり916.03の安値と938.68の高値で取引されました。

ASML Holding N.V. - New York Registry Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASML News

1日のレンジ
916.03 938.68
1年のレンジ
578.58 938.68
以前の終値
872.27
始値
928.67
買値
927.80
買値
928.10
安値
916.03
高値
938.68
出来高
5.687 K
1日の変化
6.37%
1ヶ月の変化
29.36%
6ヶ月の変化
39.61%
1年の変化
10.57%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
23.2
期待
3.7
-0.3
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
5.6
期待
7.6
5.9
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
231 K
期待
282 K
264 K
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
1.920 M
期待
1.935 M
1.927 M
14:00
USD
景気先行指数前月比
実際
-0.5%
期待
-0.2%
-0.1%
17:00
USD
10年TIPS入札
実際
1.734%
期待
1.985%
20:00
USD
TIC純長期取引
実際
$​49.2 B
期待
$​123.1 B
$​151.0 B