통화 / ASML
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ASML: ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
932.15 USD 4.35 (0.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASML 환율이 오늘 0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 925.92이고 고가는 938.65이었습니다.
ASML Holding N.V. - New York Registry Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASML News
- Advanced Energy (AEIS) Soars 7.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- 삼성, Nvidia HBM3E 품질 인증 확보
- Samsung secures Nvidia HBM3e qualification after multiple attempts
- Prediction: This AI Growth Stock Will Become Europe's First $1 Trillion Company by 2035
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than ASML 2 Years From Now
- ASML’s €1.3B Mistral AI Bet: Strategic Genius Or European Sovereign Gamble? (ASML)
- European shares head for quiet end to event-packed week
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- [개장] 뉴욕증시 추가 금리 인하 기대에 사상 최고치..인텔 22%↑
- Why ASML Stock Popped Today
- Netherlands stocks higher at close of trade; AEX up 2.02%
- AMAT's Advanced DRAM Gains Traction: Will it Sustain its Momentum?
- ASML 홀딩, BofA 목표 주가 941유로로 상향 조정
- ASML stock price target raised to EUR941 by BofA on Intel-Nvidia deal
- 인텔-Nvidia 협약, 이 주식들에게 불리한 영향
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- 엔비디아, 인텔에 50억 달러 투자…반도체주 일제히 상승
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- This Beaten-Down AI Stock Could Be Poised for a Massive Comeback
- Meet the Artificial Intelligence (AI) Stock With $30 Billion in Revenue
- As of 2025, the Average Social Security Retirement Benefit Check is $1,976. Could ASML Help Boost Your Retirement?
- ASML Stock Rises As Semiconductor Equipment Group Rallies
- 중국 SMIC, 첨단 AI 칩 제조 장비 테스트 중- FT
- China’s SMIC tests advanced AI chipmaking tools- FT
일일 변동 비율
925.92 938.65
년간 변동
578.58 938.68
- 이전 종가
- 927.80
- 시가
- 926.27
- Bid
- 932.15
- Ask
- 932.45
- 저가
- 925.92
- 고가
- 938.65
- 볼륨
- 2.856 K
- 일일 변동
- 0.47%
- 월 변동
- 29.97%
- 6개월 변동
- 40.27%
- 년간 변동율
- 11.09%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K