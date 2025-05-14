货币 / XMRUSD
XMRUSD: Monero vs US Dollar
299.790 USD 9.370 (3.23%)
版块: 数字加密货币 基础: Monero 盈利货币: US Dollar
今日XMRUSD汇率已更改3.23%。当日，交易品种以低点288.840和高点301.440进行交易。
关注Monero vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XMRUSD新闻
- 18 Block Reorg Slams Monero, Erasing 36 Minutes Of Blockchain
- 6 Under-the-Radar Cryptocurrencies With Incredible Growth Potential
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Struggle, But Traders Say It's 'Just Another Healthy Retest'
- Monero Eyes ‘Detective Mining’ Defense After Qubic Attack
- Dogecoin Comes Under Attack From Same Group That Orchestrated Monero’s 51% Takeover
- Crypto Founder Predicts The Collapse Of Bitcoin In This Timeframe
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- Monero Price Forecast: XMR eyes wedge breakout rally amid Qubic hashrate dominance
- Dogecoin Price Forecast: Qubic community votes to target DOGE after Monero attack
- Monero Attack: Kraken Suspends XMR Deposits Until It Is ‘Safe’
- Ethereum, Solana Lead Crypto Social Media Discussions — What About Bitcoin?
- Monero Blockchain At Risk Of Hostile Takeover? Rumors Of Complete Blockchain Rewrite Circulate
- Qubic Hijacks Monero: 51% Attack Sends Shock Through Crypto
- Why is Monero price going down?
- Monero Price Forecast: Privacy coin hits two-month low
- 6 Under-the-Radar Cryptocurrencies with Incredible Growth Potential
- Why XMR could fall this week?
- Top Crypto Gainers: BCH, ALGO, XMR – Made in USA and privacy coins lead the smoldering market recovery
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Trade Mixed As Traders Warn Of Overtrading
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Continue Uptrend, XRP Surges Over 5%
- Monero (XMR) Jumps 11.5% Amid Crucial Support Retest – Analyst Eyes $420 Resistance
- Why is XMR crashing?
- Bitcoin Makes New All-Time High, Ethereum, XRP, Dogecoin Follow Higher
- Monero market cap surpasses Pepe’s after hitting four-year high
日范围
288.840 301.440
年范围
0.028 420.050
- 前一天收盘价
- 290.420
- 开盘价
- 290.420
- 卖价
- 299.790
- 买价
- 299.820
- 最低价
- 288.840
- 最高价
- 301.440
- 交易量
- 9.260 K
- 日变化
- 3.23%
- 月变化
- 14.52%
- 6个月变化
- 40.84%
- 年变化
- 95.52%
