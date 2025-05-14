Валюты / XMRUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XMRUSD: Monero vs US Dollar
303.860 USD 16.130 (5.04%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Monero Валюта прибыли: US Dollar
Курс XMRUSD за сегодня изменился на -5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.540, а максимальная — 320.430.
Следите за динамикой Monero vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XMRUSD
- 18 Block Reorg Slams Monero, Erasing 36 Minutes Of Blockchain
- 6 Under-the-Radar Cryptocurrencies With Incredible Growth Potential
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Struggle, But Traders Say It's 'Just Another Healthy Retest'
- Monero Eyes ‘Detective Mining’ Defense After Qubic Attack
- Dogecoin Comes Under Attack From Same Group That Orchestrated Monero’s 51% Takeover
- Crypto Founder Predicts The Collapse Of Bitcoin In This Timeframe
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- Monero Price Forecast: XMR eyes wedge breakout rally amid Qubic hashrate dominance
- Dogecoin Price Forecast: Qubic community votes to target DOGE after Monero attack
- Monero Attack: Kraken Suspends XMR Deposits Until It Is ‘Safe’
- Ethereum, Solana Lead Crypto Social Media Discussions — What About Bitcoin?
- Monero Blockchain At Risk Of Hostile Takeover? Rumors Of Complete Blockchain Rewrite Circulate
- Qubic Hijacks Monero: 51% Attack Sends Shock Through Crypto
- Why is Monero price going down?
- Monero Price Forecast: Privacy coin hits two-month low
- 6 Under-the-Radar Cryptocurrencies with Incredible Growth Potential
- Why XMR could fall this week?
- Top Crypto Gainers: BCH, ALGO, XMR – Made in USA and privacy coins lead the smoldering market recovery
- Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Trade Mixed As Traders Warn Of Overtrading
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Continue Uptrend, XRP Surges Over 5%
- Monero (XMR) Jumps 11.5% Amid Crucial Support Retest – Analyst Eyes $420 Resistance
- Why is XMR crashing?
- Bitcoin Makes New All-Time High, Ethereum, XRP, Dogecoin Follow Higher
- Monero market cap surpasses Pepe’s after hitting four-year high
Дневной диапазон
302.540 320.430
Годовой диапазон
0.028 420.050
- Предыдущее закрытие
- 319.990
- Open
- 320.020
- Bid
- 303.860
- Ask
- 303.890
- Low
- 302.540
- High
- 320.430
- Объем
- 27.660 K
- Дневное изменение
- -5.04%
- Месячное изменение
- 16.07%
- 6-месячное изменение
- 42.75%
- Годовое изменение
- 98.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.