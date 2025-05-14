КотировкиРазделы
Валюты / XMRUSD
XMRUSD: Monero vs US Dollar

303.860 USD 16.130 (5.04%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Monero Валюта прибыли: US Dollar

Курс XMRUSD за сегодня изменился на -5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.540, а максимальная — 320.430.

Следите за динамикой Monero vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
302.540 320.430
Годовой диапазон
0.028 420.050
Предыдущее закрытие
319.990
Open
320.020
Bid
303.860
Ask
303.890
Low
302.540
High
320.430
Объем
27.660 K
Дневное изменение
-5.04%
Месячное изменение
16.07%
6-месячное изменение
42.75%
Годовое изменение
98.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.